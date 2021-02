USCITA LA NEWSLETTER n.01/2021 DI ITALIALAICA

Il sito dei laici italiani vi segnala:

Editoriale

LA RELIGIONE E LA POLITICA

Attilio Tempestini 27.01.2021

Le recenti vicende giudiziarie di Lorenzo Cesa, segretario dell’UDC -Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro- richiamano alla mente, per contrasto, come Paolo VI aveva definito la politica: la forma più alta di carità. È una definizione che nei mesi scorsi ho trovato in un…

Articoli

LA LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS SPOSTA LO SPACCIO DALLA MAFIA ALLO STATO

Paolo D’Arpini 24.01.2021

La coltivazione della canapa bioregionale deve essere libera

La canapa per secoli e secoli è stata coltivata estensivamente in Italia, molto diffusa, conosciuta ed utilizzata in tantissimi ambiti sino alla fine della II Guerra Mondiale. Poi sono subentrati gli interessi delle multinazionali…

Rassegna stampa

23-01-2021, TELEGRAMMI DELLA NONVIOLENZA IN CAMMINO,

numero 3989 del 19 gennaio 2021, https://lists.peacelink.it/nonviolenza/

Centro di ricerca per la pace 23.01.2021

Telegrammi quotidiani della nonviolenza in cammino proposti dal “Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera” di Viterbo a tutte le persone amiche della nonviolenza (anno XXII)

Sommario di questo numero:

1. Il 27 gennaio, “Giorno della memoria”, si realizzino…

Rassegna stampa

20-01-2021, Francesco Alicino,

LAICITÀ E BILATERALITÀ A TRENT’ANNI DALLA SENTENZA MADRE. I TEST DELL’ISLAM ITALIANO E DELL’ATEISMO MILITANTE,

rivista telematica www.statoechiese.it

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’idioma della laicità – 3. Laicità e bilateralità – 4. La difficile convivenza con il favor religionis – 5. Gli Islam e l’ateismo – 6. Gli obblighi internazionali della laicità – 7. Conclusioni. Le potenzialità nascoste della laicità.

ABSTRACT: In 1989…

Rassegna stampa

10-01-2021, Piergiorgio Pescali,

STORIA E ATTUALITÀ DELLO XINJIANG UNA FRONTIERA TORMENTATA,

mensile MISSIONI CONSOLATA gennaio 2021

www.rivistamissioniconsolata.it 19.01.2021

Un dossier di Piergiorgio Pescali

È il territorio più esteso e meno popolato della Cina, della quale fa parte dal 1884 con due (brevi) pause. Dal 1955 regione autonoma, un tempo trascurata, oggi lo Xinjiang è di fondamentale importanza.

Xinjiang – 新疆, «nuova frontiera» – è un…

Rassegna stampa

06-01-2021, Lady Whiistledown (*),

RIFLESSIONI SULL’ISLAM A PARTIRE DALLA SERIE TV «ETHOS»,

www.labottegadelbarbieri.org 08.01.2021

Parlare di Islam dalla prospettiva interna di chi è natə e cresciutə in questo contesto e in questa educazione permette di porre con forza la necessità di difendere non solo la libertà di culto, ma anche la libertà di espressione, e quindi anche la scelta di allontanarsi dalla religione…

Forum

NOI SIAMO CHIESA E LA LETTERA A MONS. DELPINI DELLA FAMIGLIA BALESTRINI

www.noisiamochiesa.org 19.01.2021

La vicenda di don Mauro Galli (condannato a sei anni e quattro mesi dal Tribunale penale di Milano per violenza sessuale su minore) continua: il Tribunale ecclesiastico ha emesso una sentenza di sostanziale assoluzione nel giugno 2019 che solo ora è stata comunicata alla vittima. Il testo non…

Gocce

MEMORIA E GIUSTIZIA

Vincenzo Cottinelli 29.01.2021,

La Shoah è parte fondamentale delle atrocità nazi-fasciste commesse durante la seconda guerra mondiale. La questione palestinese è parte centrale della crisi di giustizia e di diritti umani nel medio e vicino oriente. Mai avevo letto parole così esatte e corrette, a parer mio, come…

Gocce

JOSÈ SARAMAGO SU MAHMUD DARWISH

Inviato da Vincenzo Cottinelli 29.01.2021

“Se il nostro mondo fosse un po’ più sensibile e intelligente, più attento alla grandiosità quasi sublime di alcune delle vite che vi si generano, il nome di Mahmud Darwish sarebbe oggi altrettanto conosciuto e ammirato di quanto lo è stato, in vita, quello di Pablo Neruda.”…

Gocce

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA: LE DONNE DEI CARAIBI E DELL’AMERICA LATINA SPERANO NELL’ESEMPIO ARGENTINO

Redazione 05.01.2021

ARGENTINA. Le donne argentine hanno ottenuto l’aborto legale, sicuro e gratuito per tutte. La loro lunga e tenace lotta aveva già portato ad approvare un disegno di legge alla Camera dei Deputati nel 2018, disegno che fu però poi respinto dal Senato. L’11 dicembre 2020, dopo venti ore di…

Eventi

140 ANNI DALLA NASCITA DI CESARE TEOFILATO

Francavilla Fontana, giovedì 28 gennaio 2021, ore 16,30

L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana, ha disposto l’apposizione e la scopertura di una epigrafe commemorativa in occasione dei 140 anni della nascita di Cesare Teofilato. La breve manifestazione, condizionata dalle restrizioni Covid, si terrà …

Eventi

LA SITUAZIONE SOCIALE DEL PAESE, QUATTRO INCONTRI SUL RAPPORTO 2020 DEL CENSIS

Piattaforma streaming, giovedì 4 febbraio 2021 ore 17.00, a cura della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli e del Censis

Meglio sudditi che morti. Le reazioni degli italiani nell’anno della paura nera: tensioni securitarie e adattamento; i garantiti e i non…

