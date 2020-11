crisi economica e politiche sociali: il “basic income”

Critica liberale dall’inizio dell’emergenza COVID ha sospeso i consueti incontri, che si tenevano nella storica sede di via delle carrozze a Roma, denominati “il lunedì della critica”. Visto il perdurare della crisi, ci siamo dotati anche noi di strumenti per incontri in videoconferenza. Da lunedì 23 novembre prossimo, inaugureremo una nuova serie di incontri che abbiamo chiamato: “situazione critica”.

Lunedì 23 novembre alle 18,30 parleremo di crisi economica e di politiche sociali innovative, in particolare di reddito di cittadinanza, o meglio di “basic income”, strumento di welfare utilizzato in Europa. Ne parleremo con Peppe Allegri* e Giovanni Perazzoli*, massimi esperti italiani.

l’incontro sarà trasmesso in diretta streeming sulla pagina facebook di critica https://www.facebook.com/fondazionecriticaliberale/live/

*

giuseppe allegri: coordinatore del comitato scientifico del Basic Income Network Italia, ha studiato a Roma ed è dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate alla Sapienza, collabora con quotidiani e riviste, scrive e ha scritto sul quotidiano il manifesto e su periodici e riviste, scientifiche e culturali, cartacee e online autore tra l’altro del volume Il reddito di base nell’era digitale.

giovanni perazzoli, è autore di Benedetto Croce e il diritto positivo. Sulla realtà del diritto, Il Mulino, 2010, Contro la Miseria. Viaggio nell’Europa del nuovo welfare, Laterza 2014, Filosofia e laicità, Mimesis, 2010. PhD in filosofia a Pisa, ha studiato a Freiburg im Breisgau, ed è stato borsista delI’Istituto Italiano per gli Studi Storici. Ha lavorato a lungo come autore televisivo per la Rai, nella redazione della rivista MicroMega, collabora con riviste ed editori. Vive in Olanda, dirige Filosofia.it.