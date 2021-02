USCITA LA NEWSLETTER n.02/2021 DI ITALIALAICA

Il sito dei laici italiani vi segnala:

Editoriale

LE BANCHE E I GOVERNI

Attilio Tempestini 19.02.2021

Come si sa, secondo Bertolt Brecht fondare una banca è peggio che rapinarla. Ma non occorre aderire a tale opinione estrema, per nutrire perplessità su quella raffigurazione dei banchieri come ottimi governanti che, in Italia, ha largo corso da qualche decennio.

Il passaggio una trentina…

Articoli

INTERESSANTI SVILUPPI GIURIDICI A REGGIO CALABRIA SU ABORTO E LIBERTÀ

Marco Comandè 21.02.2021

Ha fatto scalpore la decisione del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, di oscurare i manifesti contro l’aborto affissi dalle associazioni Pro-Life, dove era stata pubblicizzata la frase: “Il corpo di mio figlio NON è il mio corpo. Sopprimerlo NON è una mia scelta. #stopaborto”.

La…

Articoli

LA FUTURA SCIENZA DI GIORDANO BRUNO

Paolo D’Arpini 19.02.2021

Appresi della filosofia avveniristica ed apparentemente fantascientifica del “pensatore” di Nola attraverso il libro: “La futura scienza di Giordano Bruno” di Giuliana Conforto, una professoressa di astrofisica che conobbi a Roma tanti anni fa. Affascinato dalle sue idee la invitai a…

Articoli

IL RECORD DEL MONDO DI OSTENTAZIONE RELIGIOSA

Alessandro Giacomini 12.02.2021

IL CATTOLICO UNA SPECIE IN VIA D’OSTENTAZIONE

Pur di conseguire il record del mondo in altezza, una croce in vetroresina alta ben 18 metri, come un palazzo di 6 piani (agli antipodi della sobrietà), sarà collocata nell’area protetta del Monte Baldo, tra la regione del Veneto e quella…

Articoli

GIORNALISMO SURROGATO

Alessandro Chiometti 02.02.2021

Parlare di come si sia ridotto il giornalismo italiano contemporaneo significa esplorare in continuazione i nuovi limiti della decadenza intellettuale. Ed è un esercizio che ormai cerchiamo di evitare per evitare di cadere in depressione.

Ma a volte proprio non si può far finta di nulla,…

Rassegna stampa

16.02.2021, LAICITÀ DELLA SCUOLA news, febbraio 2021

Coordinamento per la laicità della Scuola 19.02.2021

Notiziario on line del Coordinamento per la laicità della scuola. Redazione: Marco Chiauzza, Grazia Dalla Valle, Daniel Noffke, Cesare Pianciola, Stefano Vitale.

Editoriale:

Tecnici e politici

Appena saputo del mandato conferito da Mattarella a Draghi, si è molto discusso del peso rispettivo…

Rassegna Stampa

16-02-2021, Stefano Montesano, L’IDENTITÀ (RELIGIOSA) DELLA PERSONA MIGRANTE E L’ACCOGLIENZA IN ITALIA, TRA LE DERIVE SECURITARIE E LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE CIVICA. BREVI CONSIDERAZIONI, rivista telematica

www.statoechiese.it 16.02.2021

SOMMARIO: 1. Il migrante e il suo Dio: prove di identificazione e input di integrazione? – 2. L’identità (anche religiosa) della persona migrante. Dalle politiche discriminatrici all’integrazione civica nel modello di accoglienza italiano. Profili critici – 3. Una (prima e utopica)…

Forum

GOVERNO VINTAGE: MARRAZZO (PARTITO GAY) SIAMO PREOCCUPATI

Fabrizio Marrazzo 16.02.2021

6 MINISTRI CONTRO DIRITTI LGBT, POCHE DONNE, ZERO AMBIENTALISTI, 80% DEL NORD E PROGRAMMA MISTERIOSO

“Il Governo Draghi, ci sembra un po’ Vintage in salsa prima Repubblica e ci preoccupa perché almeno 6 ministri si sono espressi con…

Eventi

IL MONDO LAICO AGISCE

Giovedì 25 febbraio, ore 21:00, in streaming sulla piattaforma Zoom

Una riflessione sull’inoptato dell’8 x mille con Raffaello Morelli.

Per entrare in streaming dalle 20:55 cliccare su ZOOM, codice ID riunione 942 3116 7789, e poi va inserita la password…

Eventi

IL GIUDICE DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IL SAPERE ANTROPOLOGICO: PROVE DI UN APPROCCIO INTERCULTURALE NEL GIUDIZIO?

Sabato 27 febbraio dalle 9:30 alle 12:30 webinar sulla piattaforma Zoom

Ciclo di dialoghi interdisciplinari sull’interculturalità

Secondo incontro di un ciclo di dialoghi sul concetto di intercultura, al fine di porre in dialogo studiosi e studiose di diverse discipline con giuristi/e….

Eventi

COMING… CHE??? L’OMOSESSUALITÀ IN FAMIGLIA

Domenica 28 febbraio 2021 ore 15.45, sulla piattaforma Zoom

Incontro-Laboratorio guidato da Alessandra Bialetti*, pedagogista e consulente della coppia e della famiglia ed autrice del libro “L’ospite inatteso”, che accompagnerà i genitori, i figli LGBT e gli operatori pastorali che…

Eventi

CUORE ALLEGRO

Martedì 02 marzo, ore 19:00, in diretta streaming

In dialogo con VIOLA LO MORO, autrice della raccolta poetica CUORE ALLEGRO, LUCIA CAPONERA, di Differenza Lesbica Roma, e RACHELE GIULIANO di Arcigay Roma in diretta streaming sulle pagine facebook di Differenza Lesbica Roma, Arcigay Roma e Gay…

Vi invitiamo a visitare la pagina delle Gocce per altre notizie…

e molto altro ancora su: italialaica.it sito dei laici italiani