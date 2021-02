Dal Manifesto di Ventotene all’Europa e al mondo del XXI secolo

Una serie di incontri on line a cura del Meeting Point Federalista (MPF) per celebrare l’80° anniversario del Manifesto di Ventotene e riscoprirne l’attualità con filosofi, politologi, economisti, sociologi, storici, giornalisti, militanti.

Il Manifesto di Ventotene, è stato scritto nel 1941 dagli antifascisti Ernesto Rossi e Altiero Spinelli con la collaborazione di Eugenio Colorni. A 80 anni di distanza, è diventato un classico del pensiero politico, ancora oggi molto discusso, ma spesso sia i detrattori che gli estimatori colgono nel testo solo ciò che è funzionale al loro punto di vista. In questo ciclo di incontri si cercherà di andare oltre le letture ideologiche, per cercare di cogliere degli spunti per una riflessione critica sulle radici storiche di alcune questioni ancora attuali. L’obiettivo dichiarato del MPF attraverso questi eventi di confronto è dunque quello di trovare indicazioni ancora valide per il rilancio della prospettiva federalista verso nuove forme di governance sovranazionale per l’Europa e il mondo del XXI secolo. Il format del programma, prima del dibattito aperto, prevede un momento di confronto fra gli esponenti del mondo intellettuale e rappresentanti della galassia federalista.

Programma

Per registrarsi https://www.eventbrite.it/e/crisi-di-civilta-e-stato-di-diritto-dal-manifesto-di-ventotene-alleuropa-tickets-142278860903

Crisi di civiltà e stato di diritto, 28 febbraio 2021, ore 17-19

Introduce Giulio Saputo (MPF)

Dialogano: Roberta De Monticelli, filosofa; Tommaso Visone, storico

Diritti sociali e nuove forme di welfare, 28 marzo 2021, ore 17-19

Introduce: Diletta Alese (MPF)

Dialogano: Luca Visentini, Segretario generale Confederazione europea dei sindacati; Marcella Corsi, Associazione Economia Civile; Alberto Majocchi, economista

Democrazia, élites, popoli, 18 aprile 2021, ore 17-19

Introduce: Marco Zecchinelli (MPF)

Dialogano: Gianfranco Pasquino, politologo; Antonio Argenziano, segretario nazionale GFE

Migrazioni, nazionalismi e cittadinanza europea, 16 maggio 2021, ore 17-19

Introduce: Elias Salvato (MPF)

Dialogano: Laura Zanfrini, sociologa; Giampiero Bordino, Centro Einstein di Studi Internazionali

Guerra, pace, ambiente e federalismo sovranazionale, 6 giugno 2021, ore 17-19

Introduce: Mariasophia Falcone (MPF)

Dialogano: Federico Fubini, editorialista economico “Corriere della Sera”; Nicola Vallinoto, Information Campaign on Europe

La «rivoluzione» federalista e la nascita di nuove istituzioni, 20 giugno 2021, ore 17-19

Introduce: Marco Villa (MPF)

Dialogano: Sergio Fabbrini, politologo; Antonella Braga, storica

Verso un nuovo Manifesto per l’Europa e il mondo del XXI secolo, 19 settembre 2021, ore 17-19

Dialogo a più voci entro la galassia europeista e federalista (contributi audio-video)

Introducono: Daniele Armellino e Francesca Torre (MPF); Mario Leone, Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli

Concludono: Piero Graglia, storico; Mario Telò, politologo

Ogni incontro vedrà la partecipazione di un esponente del mondo intellettuale e della società civile che dialogherà con un rappresentante del punto di vista federalista, per un confronto libero e aperto sul futuro dell’Europa.

Il Meeting Point Federalista (MPF) è un luogo di incontro e confronto libero e aperto sulle politiche europee e sui temi dell’unità europea, del federalismo e della costruzione della democrazia globale.

MPF è su Facebook, Instagram, Twitter.

Per maggiori informazioni: https://meetingpointfederalista.wordpress.com

Contatti: meetingpointfederalista@gmail.com

Programma completo