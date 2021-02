Sul serio volete Berlusconi al Colle?

di enzo marzo

[lettera a “Il fatto quotidiano”, pubblicata il 3 febbraio 2021]

No, non ci sto. Non sono d’accordo con Padellaro e Mieli. Capisco il disgusto che proviamo tutti per un irresponsabile mascalzone toscano.

Ma la democrazia è la democrazia: non la si può mettere

a rischio mai, per alcuna ragione al mondo. Le elezioni

anticipate non sono una conferma dell’articolo 1 della Costituzione, ma una sua smentita. Il “popolo” ha votato per una legislatura e finché c’è una qualche soluzione bisogna tentarle tutte.

Oggi poi la situazione è di assoluta emergenza:

non abbiamo dall ’altra parte una Destra democratica. Il duo

trumpista Salvini&Meloni è capace di tutto. La

sua incoscienza durante la pandemia è stata sfacciata. Vogliamo che l’estrema destra (con l’aiuto di una tv pubblica destrorsa, anche grazie alla riforma Renzi e al sostegno del M5S)

abbia anche solo qualche possibilità di vittoria? Proprio non

riuscite a sospettare che sarebbe una strada senza ritorno? Per

non parlare poi dei soldi europei gestiti da Borghi. Mancano solo

6 mesi al Semestre bianco. L’Italia ha bisogno assoluto almeno di un presidente della Repubblica garante della democrazia, una fotocopia di Mattarella, e non un pregiudicato o chi per lui. Lo so che Renzi fa perdere la pazienza anche ai santi.

Ma per favore, non potete aspettare sei mesi?

[inviata il 2 febbraio 2021, h. 13]