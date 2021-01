LELLO CIAMPOLILLO: IL PUNTO PIÙ BASSO

di elio truzzolillo

Il senatore Ciampolillo, con cui condivido con grande imbarazzo la parte finale del cognome, ha votato la fiducia al governo.

Come molti sapranno dai primi articoli usciti ieri sera è stato espulso in passato dal M5S per mancati versamenti (perché con chi volete che sia stato eletto uno così?), è vegano, fautore della legalizzazione della cannabis (e fin qui tutto legittimo) e negazionista di Xylella. Ora aspira per sua esplicita ammissione addirittura al ministero delle politiche agricole come contropartita al suo voto (quale posto migliore per un negazionista di Xylella? Credo che neanche il demonio avrebbe pensato a questa combinazione).

Non credo che succederà per carità, perché anche chi governa Fantasilandia si renderà conto che il nostro paese diventerebbe lo zimbello dell’intero sistema solare.

Quello che gli articoli scritti in tutta fretta ieri non hanno evidenziato è però molto peggio. Lello Ciampolillo è anche un complottista, un negazionista del CoViD e un novax. Insomma è uno di quei personaggi che in una società minimamente accettabile e meritocratica dovrebbero stare in un bar di periferia a parlare allegramente di oscuri disegni e bla bla bla vari. Invece a Fantasilandia è un parlamentare che è diventato di vitale importanza per il governo e che presumibilmente potrà anche rivendicare qualche ruolo di responsabilità.

Se avete almeno metà della mia resistenza psicologica alle vaccate e alla frustrazione (altrimenti desistete) potete passare una mezz’oretta a sbirciare i suoi due profili Facebook. Troverete tutto l’armamentario fuffaro che da mesi trattiamo con un misto di ironia e sgomento. Si va dalla condivisione dei video di Sara Cunial ed Enrico Montesano a quelli di Byoblu, dall’ammirazione per le manifestazioni degli antimask alla chiamata alle armi per non permettere che venga usata sui bambini la “pistola” per misurare la temperatura (che pare procuri danni psicologici permanenti). Tutto questo passando per l’elencazione di ogni singolo decesso avvenuto dopo un vaccino contro il SARS-CoV-2, il classico “ma allora la Svezia”, le ironie sui quattro morti da CoViD di zangrilliana memoria, i video che dimostrano che i tamponi sono una truffa e non sono in grado di rilevare nulla e la sfida ai politici a farsi il vaccino se ne hanno il coraggio. E ancora, numerosissime condivisioni di Diego Fusaro e delle sue teorie secondo cui il CoViD sarebbe un complotto del capitalismo mondiale per ridurre le persone in schiavitù, Giulio Tarro, il complotto degli infermieri che fanno video per convincerci che gli ospedali sono pieni, i vaccini dei militari, Radioradio. it, il complotto di Bill Gates e gli integratori vitaminici. Non è finita eh, c’è il complotto del finto ricovero del giornalista Massimo Giannini, Sgarbi, la denuncia dei gazebo vaccinali paragonati a trappole per insetti dove si entra vivi e si esce morti e tutta la congrega cialtrona di medici, naturopati e ricercatori indipendenti (i cui nomi vi risparmio per brevità) che affermano tante e tali bestialità che un debunker dovrebbe passare 20 anni della sua vita solo per prenderne nota (figuriamoci poi per dimostrarne l’infondatezza).

Dulcis in fundo la richiesta scritta al ministro Speranza di usare la cannabis come cura per il CoViD.

Ovviamente il senatore Ciampolillo in quanto seguace delle teorie complottiste di Diego Fusaro (piccolo sassolino da togliermi: simpatie condivise anche dall’economista Puglisi), ha passato questi mesi a sparare ad alzo zero sul governo a cominciare dal presidente Conte e via via fino ai sottosegretari. Sparare ad alzo zero contro questo governo può essere condivisibile, ma fra tutte le colpe che può avere escluderei che abbia istaurato una dittatura. Perché se non riescono ad essere seri i parlamentari cerchiamo di esserlo almeno noi cittadini.

Ora, Ciampolillo, oltre ad avere un’intelligenza che mi rifiuto di definire perché sarei oltremodo ingiurioso, dimostra anche dei lati singolari a livello caratteriale e umano: come può appoggiare un governo che fino a ieri accusava di atteggiamenti dittatoriali? Direi che siamo a livelli di pelo sullo stomaco che farebbero impallidire Andreotti.

Ma al di là del mio feroce attacco a Ciampolillo la vera questione è un’altra, Ciampolillo è l’ennesimo simbolo di un problema che dovrà interrogare questa e le future generazioni: come diavolo selezioniamo la classe dirigente in questo paese? Come è possibile che i Ciampolillo diventino determinanti negli equilibri politici?

Possiamo passare il tempo a parlare di massimi sistemi e di ideologie, a dividerci su questa o quella visione, a tifare per questo o quel partito, ma finché al governo, all’opposizione, in parlamento, nei consigli regionali e comunali, nelle commissioni, negli incarichi di nomina governativa, nelle partecipate, ecc. arriveranno i Ciampolillo questo paese non avrà futuro. La qualità delle persone è il primo presupposto per un buon governo e una buona amministrazione.

Quindi o troviamo la forza come società di scandalizzarci e urlare il nostro schifo indipendentemente dalle simpatie politiche di ognuno o ci saremo meritati tutto quello che ci accadrà, o meglio, che ci sta accadendo.