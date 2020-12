USCITA LA NEWSLETTER n.20/2020 DI ITALIALAICA

Il sito dei laici italiani vi segnala:

Editoriale

LA LAICITÀ, IN FRANCIA E ALTROVE

Attilio Tempestini 25.11.2020

A più di un mese dalla morte di un insegnante francese, per mano di un fanatico musulmano, vedrei diversi spunti per tornare su questioni del genere. In primo luogo appare interessante seguire, nelle sue prese di posizione, quel Consiglio Francese del Culto Musulmano (CFCM) dal quale dopo…

Articoli

CATECHESI RELIGIOSA ED ETICA LAICA A CONFRONTO

Paolo D’Arpini 27.11.2020

Un’idea morale ed un’etica utopica esercitano sovente un grande appeal attrattivo su molti intellettuali. Come tutte le idee aldilà della portata attuativa rischia però di diventare un’altra forma di “ismo”, una ideologia che si prefigge attraverso i suoi propagatori di elevare la…

Notizie

RINASCE ARCIGAY A FIRENZE

Natascia Maesi 24.11.2020

PIAZZONI: “FONDAMENTALE LA NOSTRA PRESENZA NEL CAPOLUOGO DI UNA REGIONE PIONIERA DEI DIRITTI”

Bologna, 23 novembre 2020 – Il Consiglio nazionale di Arcigay, riunitosi sabato e domenica scorsi in modalità online, ha approvato l’affiliazione del circolo “Altre Sponde” di Firenze alla rete…

Notizie

REVENGE PORN. LETTERA APERTA IN SOLIDARIETÀ ALLA MAESTRA DI TORINO

Redazione 22.11.2020

Più di 200 tra giornaliste, docenti, ricercatrici, politiche, scrittrici, attiviste hanno deciso di manifestare con una lettera aperta la propria solidarietà alla maestra d’asilo colpita da Revenge Porn.

La lettera è stata pubblicata su MicroMega.

Video

A COLLOQUIO CON PIA LOCATELLI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Fondazione Rosselli di Firenze http://www.rosselli.org/ 27.11.2020

Video

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – L’ATTRICE E LA FILOSOFA

Redazione 14.11.2020

https://www.youtube.com/watch?v=sBIi_-3IfJk Carla Signoris e Nicla Vassallo. L’attrice e la filosofa. Il loro impegno civile e umano.

Eventi

LA LEGGE SUL DIVORZIO: 50 ANNI DI CIVILTÀ LAICA

Martedi 1 Dicembre ore 18,30, convegno in diretta su facebook https://www.facebook.com/fondazionecriticaliberale

e sul canale youtube di Critica liberale https://www.youtube.com/channel/UCh6IWhBg-moTHMmE6tWcB7Q

1 dicembre 1970 – 1 dicembre 2020

La legge sul divorzio: 50 anni di civiltà laica…

Eventi

PROSSIME INIZIATIVE FONDAZIONE CIRCOLO ROSSELLI

Giovedì 3 dicembre, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, in diretta streaming presso la sala del Palazzo Santa Chiara, in Piazza Santa Chiara, Roma, “L’eredità di Nilde Iotti”

Venerdì 4 dicembre dalle ore 15 alle ore 18, su Zoom e in diretta Facebook, Convegno “Il Circolo di Cultura…

