USCITA LA NEWSLETTER n.19/2020 DI ITALIALAICA

Editoriale

UN TEMPO RICCO DI EVENTI

Marcello Vigli 11.11.2020

Alla Camera dei Deputati italiana è stato votato a scrutinio segreto un testo unico che introduce una norma per contrastare l’omotransfobia, la misoginia e le violenze contro le persone disabili. I sì sono stati 265, i no 193, gli astenuti 1. L’aula ha approvato. L’approvazione è stata…

Editoriale

I LAICI COMBATTONO IL CONFORMISMO DELLA MAGGIORANZA, STRISCIANTE E PERVASIVO, NON ABBAIANO CONTRO LE MINORANZE

Pier Paolo Caserta 06.11.2020

In corrispondenza del climax emotivo di gravi attentati terroristici di matrice islamica si moltiplicano i pronti pronunciamenti di molti italiani, che in migliaia di post si battono il pugno sul petto in nome della laicità.

Così, all’improvviso.

Non posso fare a meno di pensare che se tutti…

Editoriale

FRATELLI TUTTI O QUASI

Giovanni Fioravanti 04.11.2020

La lettera del pastore Francesco, Fratelli tutti, è indirizzata all’insieme degli uomini di buona volontà, impegnati a perseguire il bene comune. Come se gli uomini di buona volontà mancassero e da tempo non avessero improntato la loro vita a lottare per il conseguimento di quegli ideali e…

Notizie

EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE CONTRO OGNI FORMA DI ESTREMISMO VIOLENTO

Scuola polo per l’Educazione alle differenze – Istituto di Istruzione Statale «Oriani Mazzini» Milano 09.11.2020

Notizie

DISTINGUE FREQUENTER

Antonia Sani (WILPF Italia) 04.11.2020

Alfonso Navarra ci chiede che dice la WILPF di fronte all’esibizione delle Frecce Tricolori presso il Sacro Convento di Assisi il giorno 4 ottobre.

Notizie

UN ATTENTATO CONTRO L’EUROPA

Abdullah Massimo Cozzolino 03.11.2020

Si invia nota di condanna della nostra Confederazione relativa ai fatti di Nizza, con preghiera di pubblicazione.

Gocce

Roma. PRIMO TRAGUARDO CONTRO L’OMOTRANSFOBIA, LA MISOGINIA, E L’ABILISMO

Redazione 06.11.2020

Lo Scaffale

“I DIRITTI DEI LETTORI”, UN NUOVO LIBRO DI ENZO MARZO, SCARICABILE QUI GRATUITAMENTE

Redazione 28.10.2020

PER SCARICARE GRATUITAMENTE L’EBOOK clicca qui

Eventi

LECTURE ALTIERO SPINELLI 2020, SERGIO FABBRINI

Evento online Mercoledì 2 dicembre 2020 – ore 17:30

Eventi

“IL DIRITTO DI AVERE DIRITTI”

Reggio Emilia, mercoledì 11-11-2020 alle ore 20.45, in streaming

