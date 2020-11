IL BUCO DI “LIBERO”

PRIMO POSTO: NON ASSEGNATO

[Ci siamo precipitati sulla la prima pagina di “Libero” per segnalare come Feltri-Senaldi avevano dato la notizia della vittoria di Biden, convinti di leggere un bel titolo grullo, ma siamo rimasti delusi, non abbiamo trovato nulla: l’esito finale dello scontro con Trump atteso da tutto il mondo per giorni per “Libero” non è una notizia di prima pagina.]

SECONDO POSTO:

«CONSOLIAMOCI. GLI ANTI TRUMP DESTINATI ALL’ESTINZIONE»

“LA VERITÀ” – pag.1-15 su art. Marcello Veneziani

domenica 8 novembre 2020