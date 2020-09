Marco Gervasoni ha sollevato a fatica la fronte pensosa china sui suoi studi per commentare su facebook una foto di Elly Schlein, vicepresidente dell’Emilia Romagna, pubblicata dall'”Espresso”, e ha scritto un’opera geniale quanto sintetica: “ @marco_gervasoni – Ma che è, n’omo?”.

Gervasoni è un professore del Molise che scrive per un quotidiano fascio-leghista. Dopo aver partorito, da solo o in compagnia, dei libri che hanno arricchito di molto la biblioteca della propaganda d’estrema destra, purtroppo per lui passerà alla storia della cultura italiana per il massimo che è riuscito a elaborare: una cretinata volgare (questa volta scritta tutto da solo).

la lepre marzolina – domenica 6 settembre 2020