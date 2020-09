USCITO IL N.69 DI “NONMOLLARE” – SCARICABILE GRATIS QUI

per scaricare il pdf clicca qui

Sommario

cronache da palazzo

5. riccardo mastrorillo, nel dubbio… votiamo no

res publica

6. angelo perrone, le illusioni dell’antipolitica

8. roberto fieschi, pandemie e bufale

la vita buona

10. valerio pocar, oggi in francia, domani in italia

nota quacchera

12. gianmarco pondrano altavilla, un referendum per raccontare l’italia (e la sua informazione)

lo spaccio delle idee

13. massimo la torre, noli me tangere la fine del “secolo lungo”

19. ernesto rossi, pessimismo e democrazia

in fondo

20. enzo marzo, il trionfo del ridicolo: come draghi diventa churchill e morricone mozart

23. comitato di direzione

23. hanno collaborato

18. bêtise d’oro

6-10-11-12-19-21-22. bêtise