USCITO IL NUOVO NUMERO DE “GLI STATI UNITI D’EUROPA” – SCARICABILE GRATIS QUI

per scaricare il pdf clicca qui

Indice

editoriale

04 – roberto santaniello, una costituzione europea per la next generation

lo stato dell’unione

07 – carolina vigo, eppur si muove

09 – aurelia ciacci, sulla rampa di lancio

12 – ilaria corsi, lo sviluppo locale e la programmazione europea 2021-2027

d’oltralpe

15 – pawel stepniewski, elezioni presidenziali, la polonia rinnega lo stato di diritto

21 – sarah lenders-valenti, futili scuse ed esigenze comprovate – e sul perché non ha senso parlare di paesi frugali

europa in rosa

26 – rossella pace, 1945, cristina casana, la “protezione delle giovani fanciulle” e l’impegno europeo

pagine federaliste

32 – paolo sylos labini, seguire una vecchia proposta

33 – hanno collaborato