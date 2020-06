BIONDI E GLI PSEUDO-LIBERALI IN GUANTI BIANCHI

di enzo marzo

La morte di Alfredo Biondi ricorda a coloro che lo conobbero la scomparsa di un simpatico buontempone. Chissà come se la riderà, oggi che sono finiti i suoi interessi terreni, a leggere in qual modo la sua dipartita è stata celebrata da politici e quotidiani di destra.

Forza Italia arriva ad annoverarlo come «una colonna del liberalismo», evidentemente assieme a Croce ed Einaudi, Albertini e Giolitti, Ernesto Rossi e Pannunzio.

Ma non ci scandalizziamo: i berlusconiani da trenta anni spacciano un’immagine di Forza Italia come “partito liberale di massa”. Pronto a realizzare finalmente la “rivoluzione liberale” tanto auspicata da Gobetti. Ovviamente non hanno mai creduto neppure loro a questa scempiaggine, che tutta la storia politica del berlusconismo ha dimostrato d’essere la più solenne bufala di fine secolo. Ma lo slogan – assecondato da un piccolo stuolo di accademici liberaloidi – è servito a molti liberali di destra in gran parte provenienti dal partito liberale, ma anche a rottami del craxismo e a tutto il partito radicale, come patetico alibi per giustificare un vergognoso trasmigrare verso la forza politica fondata da Berlusconi-Dell’Utri e Previti. Tutti nomi non sconosciuti che costituivano una garanzia certa di mascalzonaggine politica al servizio degli interessi personali del Capo azienda.

Purtroppo Biondi fu uno di questi. Quando Scalfaro cassò il nome di un corruttore seriale come Previti proposto, con una faccia tosta senza pari, da Berlusconi come ministro della Giustizia, frettolosamente fu pronta la controfigura. Appunto Biondi. Tutto qui. Il primo governo Berlusconi entrò in azione l’11 maggio 1994. E Alfredo, dopo appena due mesi, si copiò fedelmente una velina proveniente dallo studio Previti e propose addirittura per decreto legge quello che diventò famoso come il “salvaladri”, che vietava il carcere preventivo per reati come corruzione e concussione. Semplicemente si modificavano le condizioni di legge per prescrivere o no il carcere preventivo, il tutto a favore della vecchia e nuova classe dirigente che aveva portato al potere l’uomo di Arcore. Ci credo che oggi il giornale rifondarol-berlusconiano lo compiange così tanto. Il “decreto salvaladri” inaugurò tutta la copiosa serie dei “lodo” e tutta la legislazione ad personam, che per decenni fu alla base dei nove salvataggi per legge del Padrone. Sinceramente ce li vedo poco Croce e Pannunzio nella stessa brigata di un berlusconiano di complemento. Che fu ricompensato con l’elezione in varie legislature sempre con Forza Italia, fino al suo disimpegno da quel partito, forse perché, diventato completamente inutile, gli era negata l’ennesima riconferma. La storia saprà giudicare con speriamo maggiore severità un regime e i suoi complici che hanno portato alla disintegrazione dell’etica pubblica e il nostro paese alla completa rovina politica.

Con Biondi, Urbani e altri i liberali ex Pli comincia una radicale inversione di tendenza rispetto al moderatismo molto civile di Valerio Zanone (e lo può scrivere serenamente chi non fu mai zanoniano), il quale “naturalmente” rigettò ogni compromissione con Arcore e con grande dignità svolse un suo ruolo di oppositore. Mentre la piccola bandierina del Pli cominciava a sguazzare nel fango.

E purtroppo non è finita lì. Nella storia non si sa mai dove si può arrivare, anche se qualche volta c’è una logica stringente.

Il Pli (non ci crederete, ma esiste), infatti, in questi anni è tornato alle sue radici.

È molto interessante leggere le cronache politiche con cui Guido de Ruggiero nel 1922 commentò la nascita a Bologna del Pli, «nome pomposo per designare una modesta operazione veterinaria, per mezzo della quale gli accoliti del gruppo salandrino si sono recisi la coda democratica» diventata «molesta». E proprio a Bologna si sancì «l’alleanza liberal-fascista». La Marcia su Roma avverrà pochi giorni dopo. Questi «sedicenti liberali», «reazionari truccati», non avevano nemmeno il coraggio di mettersi “la camicia nera” e scelsero una più elegante camicia kaki e guanti bianchi. Ma chissà se de Ruggiero si intendesse di liberalismo più di Giovanni Borelli…

Oggi ci risiamo: per puro opportunismo, alcuni sedicenti liberali senza pudore e senza guanti bianchi hanno portato lo stemma del Pli in casa salviniana e sono alleati della “Vispa Teresa” e del fascistissimo La Russa . Chissà come si ritrova Gaetano Martino tra i sovranisti antieuropeisti. Chissà come si ritrova con i razzisti un liberale moderato come Malagodi, che si rifiutò sempre di avere a che fare con il Msi, con o senza doppiopetto… Però così il cerchio di chiude. Finalmente. Con una “modesta operazione veterinaria” di pochi sopravvissuti che si sono disfatti dell’idea liberale.

Ps.: Purtroppo la confusione regna sovrana, e poveri i giovani che, con la scuola che hanno, giacciono completamente indifesi, invasi come sono da bufale colossali e sovrana confusione di idee e di lessico politico. A fiancheggiare Forza Italia nel far passare Biondi come un “liberale”, evidentemente della scuola del liberalismo doc berlusconiano, ci si è messo anche Andrea Marcucci che, dall’alto del suo ruolo di Capogruppo al Senato del Pd (un tempo partito di centrosinistra), ha scritto: «Con la morte di Alfredo Biondi, se ne va uno degli ultimi grandi liberali, un combattente nato che ha speso la sua lunga carriera politica a difesa delle istituzioni e della democrazia”. Insieme con Dell’Utri e Previti.