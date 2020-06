IN RICORDO DI GIULIO GIORELLO

di iniziativa laica – Giornate della laicità di Reggio emilia

ieri se ne è andato Giulio Giorello, un amico delle Giornate della laicità, uno spirito critico e libero, sempre aperto al confronto e profondamente curioso, capace di connessioni mai scontate tra discipline anche molto diverse tra loro. Una persona generosa, capace di affrontare ogni questione con spunti sempre originali, senza perdere il rigore scientifico proprio della sua formazione. Vogliamo ricordarlo attraverso il suo pensiero, il dono più prezioso che ci ha lasciato in eredità e su cui continueremo a riflettere. In questi anni Giulio Giorello è stato nostro ospite in più occasioni. L'ultima appena un anno fa, in un interessante dialogo a quattro tra filosofia e fumetto con Cinzia Sciuto e gli autori della graphic novel "Kraken" Emiliano Pagani e Bruno Cannucciari, sulla complessità dei rapporti tra l'individuo e la comunità e sul margine di autonomia, di libertà e, in ultima istanza, di creatività che ciascuno può ritagliare per sé. Se volete (ri)vederlo cliccate qui. Nella stessa edizione, aveva affrontato il tema del rapporto tra il pensiero critico, scientifico laico e creatività con Enzo Marzo (qui il link). Qui, invece, la registrazione del suo intervento alle Giornate della laicità 2012 sul tema "Neutralità/Privilegi" in dialogo con Tullio Monti. E infine qui un contributo scritto dallo stesso Giorello, dal titolo "La scienza antidoto al fanatismo", pubblicato sul sito di MicroMega. Un grande intellettuale laico, di cui sentiremo moltissimo la mancanza.