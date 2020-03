Renzi vuole assolutamente la riapertura delle scuole. Lo capiamo: finalmente ne sente il bisogno. Invece Salvini , che da assenteista cronico non si era accorto che il parlamento non aveva mai chiuso, ha strillato per la sua riapertura. Aveva bisogno urgente di espellere la sua esternazione scatologica.

la lepre marzolina – domenica 29 marzo 2020