CORONAVIRUS E SANZIONI: QUALI SOLUZIONI PIÙ EFFICACI?

Con i recenti diversi dpcm e ordinanze regionali e di sindaci, l’obiettivo del rispetto più ampio possibile delle prescrizioni è quasi integralmente affidato alle sanzioni penali richiamate dai decreti in un’ottica di “soccorso penale”.

Nei giorni che ci separano dal 9 marzo, le statistiche ministeriali indicano una curva esponenziale dei controlli delle forze dell’ordine, per ben 70.973 denunciati dall’11 al 20 marzo ovvero per 11.086 segnalazioni penali il giorno successivo. Ad oggi oltre 120mila.

Si tratta per lo più di denunce all’Autorità giudiziaria inquirente, Procure della Repubblica competenti per territorio, per supposte violazione dell’art. 650 del codice penale, rubricato come “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. Una enunciazione pleonastica, trattandosi di conseguenza implicita nel vigente sistema ordinamentale. Come è stato detto, “il legislatore dell’emergenza ha (freudianamente?) sentito il bisogno di rimarcarla, a ciò dedicando l’art. 3 co. 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito a tamburo battente nella legge 5 marzo 2020 n. 13, in cui si garantisce che “Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto -ovvero delle misure dei DD.PP.CC.MM. ivi previsti al primo comma precedente – è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale”.

Inviare alle Procure della Repubblica qualcosa – in proiezione al 3 aprile 2020 – come 200.000 denunce penali non è la scelta più immediatamente efficace ed utile a sanzionare comportamenti elusivi della normativa d’emergenza, e in ipotesi pregiudizievoli per la salute pubblica?

Una enorme quantità di nuovi fascicoli sta inondando le scrivanie dei pubblici ministeri, che prima della prescrizione ragionevolmente ne potranno esaminare una minuscola frazione, per emanare forse e dopo un certo lasso di tempo un modesto numero di decreti penali di condanna, forieri di una conclusione sostanzialmente innocua per i destinatari, che potranno ricorrere ingolfando l’apparato giudiziario a una facile e poco onerosa oblazione estintiva di ogni effetto giuridicamente pregiudizievole. Altri proporranno opposizione, confidando a maggior ragione nell’inevitabile decorso del termine di prescrizione e in ipotesi su possibili incidenti di costituzionalità di sanzioni penali disposte sul presupposto di condotte vietate da atti amministrativi quali i dpcm.

Abbandonare la logica panpenalistica che richiama le grida manzoniane del Governatore Ferrer, secondo cui un’azione repressiva deve prioritariamente essere concepita in una prospettiva penalistica, potrebbe risultare immediatamente più efficace utilizzando le leve del diritto amministrativo e del coinvolgimento degli enti locali al di là dell’astratta illiceità penalistica ex art. 650 cod.pen.. Dando luogo alla comminazione di sanzioni amministrative pecuniarie quantificabili in cifre adeguate alle circostanze, che – a differenza dell’imputazione penale – sarebbero certe, oltre che immediatamente contestabili ed esecutibili nei confronti del trasgressore, quindi concretamente percepibili dal medesimo. In osservanza tuttavia del principio di legalità, nullum crimen nulla poena sine lege che impone, al fine di introdurre un livello di sanzionabilità amministrativa, una disposizione di legge che tipizzi tale ipotesi.

In effetti, appena quattro giorni dopo l’approvazione della succitata legge n. 13/2020, il Governo – forse arresosi all’evidente rischio che l’approccio penalistico rischiasse di restare lettera morta almeno quanto al rispetto degli standard di distanza imposti nei pubblici esercizi – varava l’art. 15 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14, nel quale è stata prevista una ipotesi di sanzione amministrativa, così formulata: «Salva l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto».

Nient’altro, però. Per tutte le diverse fattispecie vietate dai DD.PP.CC.MM. il diritto amministrativo e le sue possibili sanzioni, che avrebbero dovuto essere il primo strumento, sono stati illogicamente lasciati a riposo. Inoltre, con la collaborazione degli enti locali e applicando quanto già previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs 18.8.2000, n. 267) in base all’art. 54 TUEL il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ben potrà adottare “provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica” (comma 4) o anche potrà”, “a causa di circostanze straordinarie … modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici” (comma 6) coordinandosi con il ministero dell’Interno in forza l’ultimo comma della suddetta norma che assegna al Ministero dell’Interno “atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni” sindacali menzionate.

La violazione di tali ordinanze comunali comporta la sanzione pecuniaria fino a € 500,00, giusti l’art. 7 bis TUEL e l’art. 16 della legge 14.11.1981, n. 689. Il Ministro dell’Interno potrebbe immediatamente produrre atti di indirizzo per chiedere ai Sindaci di prevedere un sistema di sanzioni pecuniarie nel caso di comportamenti incoerenti con quanto disposto per l’emergenza in corso dal Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 3 co. 1 della legge n. 13/2020, graduando il relativo apparato sanzionatorio sulla base delle caratteristiche del proprio territorio e di criteri omogeni individuati dal Viminale.

E’ di queste ore il flash dell’Ansa: “A Palazzo Chigi, a quanto si apprende, la riunione del Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno c’è un decreto con misure urgenti contro il Coronavirus. Chi non rispetta le misure di contenimento contro il Coronavirus, “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000″. Lo prevede la bozza del dl decreto, ancora in fase di messa a punto, che sarà oggi all’esame del Cdm. A quanto si apprende, nel governo c’è chi ritiene sia opportuno abbassare a 2000 euro la sanzione massima. E’ prevista inoltre la “chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni” se si violano gli obblighi previsti per le attività commerciali.

Le Regioni possono adottare o sospendere le misure anti contagio sul loro territorio – sempre secondo la bozza -: entro 24 ore le devono comunicare al presidente del Consiglio e perdono efficacia dopo 7 giorni. Il nuovo decreto mira a regolare i rapporti tra governo ed enti locali nella gestione delle ordinanze anti-Coronavirus. Anche i sindaci possono adottare o sospendere le misure restrittive per 7 giorni previa comunicazione alla Regione. I sindaci non possono adottare ordinanze in contrasto con le misure statali.

Il provvedimento, spiegano più fonti di governo, serve a uniformare il quadro normativo delle disposizioni finora adottate per frenare l’emergenza, aggiornando e sostituendo il primo decreto di fine febbraio, varato per istituire le prime zone rosse. Nel provvedimento, che nell’attuale bozza ancora suscettibile di modifiche sarebbe composto da 5 articoli, viene espressamente previsto che i decreti del presidente del Consiglio siano inviati alle Camere.

Sono 28 gli ambiti entro i quali potranno essere stabilite restrizioni per combattere l’epidemia del Coronavirus, che andranno attuate comunque “secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull’intero territorio nazionale”. Sempre secondo la bozza il decreto riordinerebbe le misure messe in campo finora attraverso i vari dpcm e che assorbe, abrogandolo, anche il primo decreto legge che aveva dato la possibilità di istituire le zone rosse all’inizio dell’emergenza. Tra le voci compaiono la possibilità di chiudere negozi, bar ristoranti, le attività produttive, gli uffici della P.a. mandando i lavoratori in smart working. Ci sono poi le limitazioni ai movimenti, sia dall’abitazione per chi è in quarantena (divieto assoluto) sia dai Comuni di residenza o anche, come fatto di recente da alcuni governatori e nel weekend dal governo, dai territori regionali o comunali. Si possono chiudere strade e parchi, oltre che scuole, teatri, cinema, musei, chiese, palestre e parchi.

Non resta che sperare che non venga sommata ulteriore confusione e che si realizzi l’obiettivo della efficacia e della semplificazione anche per le nostre vite quotidiane agli arresti domiciliari.Come scriveva Heidegger “solo un dio potrà salvarci”. O, aiutati che Dio ti aiuta.