IL GRILLO STRAPARLANTE

Grillo non si arrende neppure di fronte alla liquefazione del suo movimento, e invece di chiedersi quali ne siano le ragioni, ritorna a dire:

«Perché votare? Perché non lasciare la parola ai cittadini, scelti a caso?». «Le democrazie rappresentative di tutto il mondo scricchiolano, sanno di antico».

Ha proprio ragione: la democrazie scricchiolano davvero, invece i princìpi spacciati per il “nuovo” dai 5S sono soltanto macerie. Dobbiamo ringraziare Grillo che li ha messi alla prova e si è scelto i suoi parlamentari già assolutamente «a caso». Così il mondo intero ha potuto constatare come è andato l’esperimento. Non ci poteva essere maggior contributo al rafforzamento della democrazia rappresentativa. Il seggio parlamentare regalato al primo passante ha creato un bel minestrone indigesto e ingestibile con estremisti di destra di qua, filocomunisti di là, vetero-democristiani di su, antisemiti di giù, per non dire degli opportunisti e dei ministri esperti come i bambini di sei anni. Pronti irresponsabilmente a governare sistemi sempre più complessi. Ma per Grillo e per Casaleggio bastava che fossero rigidamente sotto il loro comando e spingessero i bottoni secondo gli ordini dei Capi. Roba che non sa solo «di antico», ma puzza di esperienze antidemocratiche novecentesche e di dittature subequatoriali. Basti pensare alla riproposizione di una espressione orrenda e antichissima come “Capo”.

Anche l’altra genialata della non distinzione tra destra e sinistra i 5 stelle se la sono liquidata da soli definitivamente. La loro esperienza diventerà un caso di scuola. Appena gli elettori vedono quali sono le politiche pubbliche effettivamente svolte, preferiscono dare il loro voto agli “originali” e non ai subalterni, o ai dilettanti mutevoli come “foglie al vento”. Appena gli eletti si vanno facendo un po’ furbi si ricollocano “là dove li porta il cuore”, nel migliore dei casi. Anche nella scorsa legislatura del parlamento europeo, gli eletti «scelti a caso», se ne andarono uno nel gruppo dei Verdi e un altro raggiunse la fascista Marie Le Pen. Alla faccia dei cittadini che li avevano votati.

Speriamo che nei prossimi Stati Generali del Movimento, quel che rimane di questo esperimento, che ha avuto picchi assai rilevanti, abbia il coraggio di riflettere criticamente sulla propria breve storia e sull’impatto della realtà sui dogmi originari. Che si sono sconfessati da soli.

La democrazia è una cosa impegnativa, scricchiolerà un po’, ma soltanto perché tradita dalle classi dirigenti e ridotta a semplice “recitazione” caricaturale. Ovvero falsificata e irriconoscibile. Bisognerebbe che i 5s, e non solo loro, ci facessero i conti con onestà intellettuale. Perché certamente la via da intraprendere è quella del collocamento in un campo politico e valoriale definito e della sconfessione della demagogia, del leaderismo assoluto, dell’odio verso lo stato di diritto, . Se si vuole essere seri e – anche – non sparire del tutto.