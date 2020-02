CHI È VERAMENTE FUSARO

Davvero arroganti e imprudenti, questi ragazzotti che si auto proclamano filosofi pur non avendo scritto un solo libro di teoria filosofica, ma che diventano noti perché propagandati da talk show per casalinghe. E non sono nemmeno originali: già ai miei tempi, nell’Università di Roma i fascisti, nell’euforia del ’68, inventarono un movimento chiamato “nazimaoismo”. Che raccoglieva tutto il pattume di due dittature terrificanti. Rieccoli.

Ugualmente Diego Fusaro, filosofo televisivo di estrema destra-sinistra, fa la sua crociata contro quel mostro del capitalismo, contro quella strega della globalizzazione, contro i complotti che dominano il mondo. Il tutto nel nome dello stalinismo, del fascismo anticapitalistico e di tutte le bufale che invadono la Rete. Siamo sicuri, il suo prossimo passo sarà l’adesione al terrapiattismo.

Veramente tragica e divertente è la sua scivolata di oggi:

sul blog del fattoquotidiano.it ha pubblicato una reprimenda contro le Sardine che (ingenuamente) sono cadute nella trappola Benetton. La sentenza fusariana è durissima: «Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, si diceva un tempo. A questo motto, sagace e sempre attuale, se ne può aggiungere uno ulteriore e convergente: dimmi come ti tratta il potere e ti dirò chi sei realmente».

Come non dargli ragione? Però come non applicare il «motto sagace» allo stesso pseudo-filosofo, che qui presentiamo in foto insieme con Dugin, ideologo dell’imperialismo putiniano, fondatore del Partito Nazional Bolscevico (di cui vi mostriamo la bandiera) e docente nella scuola quadri dei giovani di Salvini, nonché Savoini, esperto in trattative filosofiche? Chissà come tratta il potere nazi-bolscevico questi duginiani nostrani….