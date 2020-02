USCITO IL N. 57 DI “NONMOLLARE” – SCARICABILE GRATIS QUI

per scaricare il pdf clicca qui

Sommario

l’osservatore laico – in esclusiva

3. emanuela provera, pedofilia ecclesiastica, il caso del cardinale barbarin

cosmopolis

4. claudia lopedote – andrew morris, brexit day -unintended consequences

res publica

6. maurizio fumo, una modesta proposta in tema di prescrizione, anzi due

8. le peripezie di un avventuriero

10. riccardo mastrorillo, il virus e gli sciacalli nell’era dei social

la biscondola

9. paolo bagnoli, tragica mediocrità e ridicolo populismo

nota quacchera

11. gianmarco pondrano altavilla, cina, coronavirus e libertà di informazione

la vita buona

12. valerio pocar, pena certa ma proporzionata

lo spaccio delle idee

14. paolo fai, riflessioni sulla shoah

17. winston churchill, lasciate che l’europa sorga

in fondo

19. enzo marzo, la domanda giusta

23. comitato di direzione

23. hanno collaborato

9. bêtise d’oro

4-11. bêtise