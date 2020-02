CAUSA CHE PENDE, CAUSA CHE RENDE

E’ intollerabile l’atteggiamento degli avvocati milanesi che, prima, cercano di non far parlare Davigo all’apertura dell’Anno giudiziario e poi , non riuscendoci, si alzano e abbandonano la sala. Un atto di illiberalismo e di inciviltà assoluto. Una dimostrazione, delle più gravi, del degrado in cui è precipitato il paese, dove ha preso il sopravvento la difesa del proprio interesse corporativo. Gli avvocati milanesi dovrebbero chiedere scusa e soprattutto spiegare bene la loro parte di responsabilità sul fatto che la metà dei processi vengono gettati nel cestino.

Io una proposta ce l’ho. Paradossale, lo so. Ma parte dal presupposto costituzionale, ora dimenticato, che a giudizio vanno degli imputati presunti innocenti, cui la prescrizione ruba l’onore.

Se un imputato si ritiene innocente, ma il suo processo va in prescrizione, e quindi non ottiene giustizia, acquisisce il diritto di non pagare la parcella all’avvocato che (o incapace o troppo capace) non ha saputo ottenere dal Tribunale che il suo cliente fosse liberato dal dubbio perenne che colpisce ogni “prescritto”.