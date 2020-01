I soliti criticoni fanno notare che Salvini ha cancellato la presenza della candidata Borgonzoni da quasi tutti i suoi comizi. Dicono, per non fare brutta figura. Ma non è vero. E’, il suo, un vero gesto di gentilezza: lascia alla candidata della Lega il tempo di consultare vari atlanti prima del voto per scoprire finalmente dove sia l’Emilia-Romagna.

la lepre marzolina – giovedì 16 gennaio 2020