TRE NOTIZIOLE

Giornate da segnare sul calendario. Tre notizie.

La prima è la sentenza della Corte costituzionale che smantella la legge regionale della Lombardia del 2015 a guida leghista in materia di localizzazione dei luoghi di culto, perché il provvedimento limitava irragionevolmente la libertà religiosa, che «garantita dall’articolo 19 della Costituzione comprende anche la libertà di culto e, con essa, il diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare». «Le norme censurate finivano così per determinare – sottolinea la Corte – una forte compressione della libertà religiosa senza che a ciò corrispondesse alcun reale interesse di buon governo del territorio». Al grave passo indietro nel campo della libertà religiosa compiuto dall’amministrazione leghista la Corte costituzionale ha risposto con la conferma che il nostro stato non è talebano e clericale. E ovviamente non è mancata immediatamente la replica del capo dei talebani nostrani, Salvini, che ha colto l’occasione per confermare tutto il suo pensiero autoritario e per dare un’ulteriore prova che quando parla non sa neppure di cosa si tratti. Salvini: «Reciprocità [Ma tra quali soggetti? E su che materia?] e rispetto delle nostre leggi e regole [in verità la Consulta non ha chiesto che questo, appunto, il rispetto delle nostre norme violate dai suoi lombardi] per aprire moschee e altri luoghi di culto, chiediamo troppo?» [E infine l’infamia di un attacco diretto alla Corte costituzionale…] «Non si sente certo il bisogno di un’altra Consulta islamica…». Noi avremmo bisogno di meno clericalismo becero. Vogliamo tornare a prima del 1870?

In questi momenti di fortissima fibrillazione, in cui sembra che tutti in modo assolutamente scriteriato tirino la corda per favorire con immediate consultazioni elettorali il talebano di cui sopra, bisognerebbe che giornali svenduti come “Repubblica”, commentatori fatui e senza alcuna visione storica, correnti politiche masochiste e votate al suicidio si fermassero un momento e riflettessero sulle vere ragioni della nascita del Conte bis. Che non doveva essere, o mostrare d’essere, la spartizione di poltrone ma una fortissima risposta a chi aveva chiesto “i pieni poteri”. Insomma, un governo di restaurazione democratica e costituzionale. Sembrano averlo dimenticato tutti o forse usato solo come alibi per altro. Ed è qui proprio la loro colpevole mediocrità: la mancanza del senso dello Stato e della democrazia parlamentare. La pagheranno cara.

Se noi fossimo scriteriati come loro dovremmo essere contenti, ci dovremmo auspicare addirittura la fine di questa legislatura, così avremmo sì la destra razzista e autoritaria al governo ma almeno ci saremmo tolti dai piedi un Di Maio rimasto con la metà della metà dei suoi voti passati, un Di Battista forse imboscato tra i peones leghisti e camerati, un Renzi (ridotto a “Renzi chi?”) e la sua corte sul predellino del Gruppo misto o tra i forzisti, uno Zingaretti tutto dedito a organizzare una fortissima opposizione a base di “Bella ciao”. E infine ci godremmo la diaspora di tutti quei politici mediocrissimi attardati a litigare sulla prescrizione o sulle merendine, e di tutti gli opinion leaders che “capiscono sempre tutto”, soprattutto il pensiero del loro padrone, e che ora profondono le loro migliori energie intellettuali per occultare l’iceberg lì visibile in tutta la sua mostruosità e forse irreversibilità.

Passiamo alla seconda notizia: in un sol giorno Renzi finalmente ha traslocato ufficialmente nella sua amata Destra. Ne guadagna la geografia politica. “Destra” in Italia significa soltanto cura meticolosa per il proprio portafoglio, scetticismo peloso nei confronti della scienza, protezione per il sistema di corruttela che ha disfatto l’Italia. Così Renzi minaccia la crisi di governo contro il provvedimento per la riduzione del contante. La criminalità organizzata e gli evasori fiscali gliene saranno grati. Così Renzi annuncia la sua battaglia contro la tassa sulla plastica e sulle auto. I suoi maîtres à penser sono ormai Feltri di Bergamo Alta e Sansonetti, l’Houdini del trasformismo. I suoi sono andati a manifestare anche con le Camere penali contro la prescrizione. Al grido di “causa che pende, causa che rende” o di “meglio prescritto che condannato” hanno confermato, anche su questo tema delicatissimo, la loro entrata nel sistema di valori fondante del berlusconismo, che vide proprio nell’ex Cirielli a favore dei vari Previti e dello stesso Berlusconi, prescritto ben 9 volte, la sua bandiera più immonda dell’intero ventennio. Che poi sia servito a tantissimi politici di purissima Casta, statisti mafiosi, amministratori pubblici e privati, corruttori vari e bancarottieri fraudolenti meglio ancora. Prima o poi Renzi doveva passare sotto queste forche caudine. Adesso l’ha fatto. A suo nome l’ex costituzionalista Boschi non si è fatta mancare nulla e ha dichiarato di non poter non dare l’appoggio al suo ex collega ministro ora berlusconiano, Costa. Ah, che nostalgia per quel Nazareno che ha spappolato il Pd! E il Pd zingarettiano le arranca dietro.

E la terza notizia? Ne parleremo, ne parleremo, anche se sui giornali ce ne è poca traccia. Ma è una notizia da poco. Soltanto: la più grande industria privata italiana si è comprata la catena di giornali più importante del paese. Ma che volete che sia… A nessuno importa un fico secco della libertà d’informazione…