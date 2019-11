NASCE IL PARTITO DEI CAZZARI

Lo confessiamo, ci avevamo sperato. Calenda, quando in un empito di sincerità ha confessato pubblicamente di aver detto per trent’anni solo “cazzate” (parole sue), ci aveva aperto il cuore. Il suo outing era coraggioso e il suo severo giudizio su sé stesso e sulla sua sfilza di dichiarazioni e di prese di posizioni lungo decenni rispecchiava perfettamente l’opinione generalizzata che il poveretto non sapesse nulla di liberalismo, di liberismo, di neoliberismo e che in materia parlasse a casaccio. Ci siamo così augurati che riprendesse fiato, cominciasse a contate fino a dieci prima di parlare, per non essere costretto, fra qualche tempo, a un secondo outing e ammettere d’aver continuato a dire “cazzate”.

E invece no. Ha solo ripreso la rincorsa. Adesso ha addirittura fondato un partito affermando che «il nostro obiettivo è strappare il Pd dalle grinfie del M5S». Calenda è evidentemente sovvenzionato dalla Lega, visto che insiste da agosto a chiedere le elezioni anticipate e quindi a regalare un’intera legislatura a chi vuole “i pieni poteri”. E fin qui passi. Non è infatti il solo a sostenere la tesi della “bellezza del suicidio” dell’intero paese. Ma il buon Calenda ha dichiarato anche che vuole «strappare i liberali dalle grinfie di Salvini». Infatti , secondo lui, la Lega Ladrona, Razzista e pseudofascista non può che essere piena zeppa di «liberali» convinti d’aver trovato nel Verbo salviniano la tanto desiderata casa che realizzi le idee di Croce e di Mill. E bastasse… Calenda è irrefrenabile. Vuole anche una spruzzata di «liberalismo sociale». Il suo nuovo partito “Azione” «si ispira al Partito d’Azione e a don Luigi Sturzo», E perché no a De Gasperi, Nenni, De Mita, Berlinguer, Saragat, Bottai, Alfano… Chi più ne ha più ne metta. Sappiamo bene quale sarà stata la reazione di sua moglie a tutte questa strampalate esternazioni: “Ma che sei scemo?”

Non conoscendo nulla di nulla della storia italiana, Calenda dà il suo contributo politico-teorico e pratico alla ricostruzione del paese col solito minestrone trasformista. Intanto nel logo del neo partito compare una bella freccia che indica con chiarezza il vero suo obiettivo e la direzione di marcia: dritti verso Destra.

Ps. Siamo convinti che il nome del nuovo partito, “Azione”, nasconde la malcelata speranza dei suoi capi d’essere definiti comunemente “azionisti”. Sarebbe, però, un’offesa grave, addirittura una scostumatezza, nei confronti dello storico Partito d’Azione di Parri e di Lombardi. Sarebbe più corretto filologicamente, e aderente alla genesi di questo partito e all’outing del suo Fondatore, che i suoi capi fossero chiamati semplicemente “cazzari”.