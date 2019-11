ANCORA E’ LA VOLTA DE “LA REPUBBLICA”. FRESCA DI GIORNATA E’ LA MARCHETTA PUBBLICATA DA “AFFARI E FINANZA” , SUPPLEMENTO DE “LA REPUBBLICA” [VEDI FOTO]. CONTINUA IMPERTERRITA LA PUBBLICAZIONE DI PUBBLICITÀ MASCHERATA DA NOTIZIA. E L’ORDINE DEI GIORNALISTI NON VEDE, NON SENTE E SOPRATTUTTO NON PRENDE PROVVEDIMENTI. ALLA PROSSIMA….

