USCITO IL N. 52 DI “NONMOLLARE” – SCARICABILE GRATIS QUI E ANCHE SU FATTO.IT

per scaricare il pdf clicca qui e anche sul fatto quotidiano.it

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/11/19/bologna-le-sardine-vanno-controcorrente-ma-se-non-cambiano-finiranno-fritte-in-padella/5570662/

Sommario

la vita buona

3. valerio pocar, tutti evasori?

res publica

5. pier paolo caserta, la prescrizione e i suoi abusi

astrolabio

6. convergenza socialista, la prostituzione non è un diritto

la biscondola

10. paolo bagnoli, non svolta, rigida continuità

cosmopolis

11. roberto fieschi, i curdi e il cinismo europeo

lo spaccio delle idee

13. paolo fai, l’avversione al fascismo di leonardo sciascia

15. ernesto rossi 1949, la grande parassitaria

18. riccardo mastrorillo, due pensieri su “la grande parassitaria”

in fondo

20. enzo marzo, che le sardine non finiscano in padella

24. comitato di direzione

24. hanno collaborato

4-6-9-13-19. bêtise