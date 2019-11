USCITO IL N. 51 DI “NONMOLLARE” – SCARICABILE GRATIS QUI

per scaricare il pdf clicca qui

Sommario

dio mio, come sono caduti in basso!

3. berlusconi al quirinale – per il primo presidente della repubblica pregiudicato

la biscondola

4. paolo bagnoli, a quando una democrazia

repubblicana?

cronache da palazzo

5. riccardo mastrorillo, gli avventurieri della politica

la vita buona

6. valerio pocar, quando l’obiezione di coscienza dipende davvero dalla coscienza?

lo spaccio delle idee

11. paolo fai, marchesi, maestro di doppiezza comunista

13. alessandro galante garrone, scuola pubblica e clericalismo

18. comitato di direzione

18. hanno collaborato

6-12-15. bêtise

15. ahi serva stampa!