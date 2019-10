MICROSCISSIONI

Segno di tempi disgregati(nti), la lillipuziana Leu (?) divisa in almeno 4 correnti (di persone aspiranti leader di se stessi) che fornisce al governo 1 ministro e alcuni vice ministri e da cui la carneade deputata nominata col rosatellum Occhionero si scinde per andare con il micro partito personale Renzi da cui il capo politico di Leu, Bersani ma anche D”Alema e Leu si erano scissi… microscissioniSembra uno scioglilingua.

se l’arcivescovo di Costantinopoli si arcivescontinapolizzasse ti arcivescontinapolizzeresti anche tu come si arcivescontinopolizzò l’arcivescovo di Costantinopoli …

scissione dell’atomo.. ma di “sinistra” ohibò!